Обмеження руху транспорту в Києві триватимуть до кінця серпня, проте лише на окремих ділянках дороги

Обмеження руху транспорту в Києві введено з 7 липня, проте зміни торкнуться лише окремих ділянок місцевих доріг, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба КМДА.

Із 7 липня 2025 року стартував черговий етап дорожніх робіт, у зв’язку з чим на Солом’янській площі встановлено часткове обмеження руху транспорту в Києві. Роботи триватимуть до кінця серпня, про що офіційно повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

У межах проєкту передбачено оновлення дорожнього покриття на відрізку між проспектом Повітряних Сил і вулицею Солом’янською. Всі роботи виконуватиме КП ШЕУ Солом’янського району, фахівці якого вже розпочали підготовчі дії.

Мета робіт — покращити безпеку дорожнього руху, забезпечити комфортне пересування містом та продовжити строк експлуатації дорожнього полотна.

У зв’язку з ремонтами можливі тимчасові незручності для водіїв та пасажирів, зокрема:

звуження проїзної частини;

обмеження швидкості;

часткові зміни маршрутів окремих видів громадського транспорту.

Міська влада просить жителів та гостей столиці планувати свої маршрути заздалегідь та бути уважними в зоні проведення робіт. Водночас у «Київавтодорі» наголошують, що ремонт відбуватиметься поетапно, аби мінімізувати вплив на транспортний потік.

Крім цього, обмеження руху транспорту в Києві введно для великогабаритних вантажівок. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується машин фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Києві: де готові платити від 40 000 гривень навіть без досвіду.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: люди похилого віку можуть отримати підтримку, проте не всі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Києві: українців попередили про нові ціни.