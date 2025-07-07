Ограничения движения транспорта в Киеве введены с 7 июля, однако изменения коснутся только отдельных участков местных дорог, сообщает Politeka.net.
Предупреждение опубликовала пресс-служба КГГА.
С 7 июля 2025 г. стартовал очередной этап дорожных работ, в связи с чем на Соломенской площади установлено частичное ограничение движения транспорта в Киеве. Работы продлятся до конца августа, о чем официально сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».
В рамках проекта предусмотрено обновление дорожного покрытия на отрезке между проспектом Воздушных Сил и улицей Соломенской.
Цель работ – улучшить безопасность дорожного движения, обеспечить комфортное передвижение по городу и продлить срок эксплуатации дорожного полотна.
В связи с ремонтами возможны временные неудобства для водителей и пассажиров, в частности:
- сужение проезжей части;
- ограничение скорости;
- частичные конфигурации маршрутов отдельных видов публичного транспорта.
Городские власти просят жителей и гостей столицы планировать свои маршруты заранее и быть внимательными в зоне проведения работ. В то же время в «Киевавтодоре» отмечают, что ремонт будет происходить поэтапно, чтобы минимизировать влияние транспортного потока.
Кроме этого, ограничение движения транспорта в Киеве введено для крупногабаритных грузовиков. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается машин фактической массой более 24 т и погрузкой на ось свыше 7 т.
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