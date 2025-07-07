Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області торкнеться лише мешканців Охтирки, де з ініціативи міської ради зросте плата за вивезення твердих побутових відходів, повідомляє Politeka.

Нові тарифи вже офіційно затверджено на рівні місцевого самоврядування. Для жителів багатоповерхових будинків плата за послугу з управління побутовими відходами зросте до 58,81 грн на місяць, що на 25% більше, ніж раніше (46,75 гривень).

Для мешканців приватного сектору встановлено нову ціну — 49,68 грн. Місцева влада пояснює зростання підвищенням вартості пального, обслуговування спецтехніки та інфляційними чинниками.

Водночас інші сфери житлово-комунального господарства залишаються без змін. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області в липні не торкнеться водопостачання, електроенергії чи газу. Так, відповідно до урядової постанови, ціна на електроенергію до 31 жовтня 2025 року залишатиметься на рівні 4,32 грн за кВт⋅год, а для власників двозонних лічильників нічний тариф становитиме 2,16 гривні.

Газ для 98% побутових споживачів, що обслуговуються Нафтогазом, залишиться по 7,96 грн за кубометр до травня 2026 року. Також НКРЕКП не передбачає змін у цінах на воду та водовідведення з 1 липня 2025 року, тому споживачі продовжать платити за чинними розцінками.

Отже, найближчим часом у регіоні зберігається загальна тарифна стабільність, за винятком локального перегляду вартості послуг з вивезення сміття в Охтирці.

До слова, на Сумщині також дорожчають продукти, що пов'язано з ростом вартості сировини, енергоресурсів та логістики, а також загальним економічним тиском на ринок.

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