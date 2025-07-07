Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области коснется только жителей Ахтырки, где по инициативе городского совета увеличится плата за вывоз твердых бытовых отходов, сообщает Politeka.

Новые тарифы уже официально утверждены на уровне местного самоуправления. Для жителей многоэтажных домов плата за услугу по управлению бытовыми отходами вырастет до 58,81 грн в месяц, что на 25% больше, чем раньше (46,75 гривен).

Для жителей частного сектора установлена ​​новая цена – 49,68 грн. Местные власти объясняют рост повышением стоимости горючего, обслуживание спецтехники и инфляционными факторами.

В то же время, другие сферы жилищно-коммунального хозяйства остаются без изменений. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области в июле не коснется водоснабжения, электроэнергии или газа. Так, согласно правительственному постановлению, цена на электроэнергию до 31 октября 2025 года будет оставаться на уровне 4,32 грн за кВт/ч, а для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф будет составлять 2,16 гривны.

Газ для 98% обслуживаемых Нафтогазом бытовых потребителей останется по 7,96 грн за кубометр до мая 2026 года. Также НКРЭКУ не предусматривает изменений в ценах на воду и водоотвод с 1 июля 2025 года, поэтому потребители продолжат платить по действующим расценкам.

В ближайшее время в регионе сохраняется общая тарифная стабильность, за исключением локального пересмотра стоимости услуг по вывозу мусора в Ахтырке.

К слову, в Сумской области также дорожают продукты, что связано с ростом стоимости сырья, энергоресурсов и логистики, а также общим экономическим давлением на рынок.

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