Подорожчання продуктів у Сумах пов’язане з ростом вартості сировини, енергоресурсів та логістики, а також загальним економічним тиском на ринок.

У Сумах спостерігається подорожчання продуктів, зокрема популярної кави, що позначається на витратах споживачів, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, середня ціна кави Nescafe Gold (210 г) на початок липня 2025 року сягнула 549,70 грн, що є значним зростанням порівняно з початком червня, коли вона коштувала близько 434 гривні. Таким чином, за місяць ціна зросла майже на 116 гривень.

Інформація з супермаркету Auchan підтверджує цю тенденцію — на 3 липня 2025 року Nescafe Gold продається за 549,70 грн. Варто відзначити, що ще в середині червня розцінки коливалися в межах 547-563 гривні, що теж свідчить про стабільне підвищення вартості продукту.

Місцеві супермаркети мережі АТБ пропонують також інші види за різними розцінками: кава зі Львова еспрессо натуральна смажена мелена (240 г) коштує 190,80 грн, львівська натуральна смажена мелена (240 г) — 223,90 грн, а "зі Львова" з ароматом «Ірландський крем» (225 г) — 250,80.

Подорожчання продуктів у Сумах, особливо кави, пов’язане з ростом вартості сировини, енергоресурсів та логістики, а також загальним економічним тиском на ринок. Споживачам радять звертати увагу на акції та альтернативні варіанти, аби зменшити витрати. Водночас виробники та торговельні мережі шукають способи збалансувати ціни, аби зберегти доступність товарів.

Отже, у Сумах триває тенденція зростання цін, що є наслідком складної економічної ситуації, яка відчутно впливає на сімейні бюджети місцевих мешканців. Це змушує споживачів переглядати свої звички і шукати більш вигідні пропозиції на ринку.

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