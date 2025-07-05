Подорожание продуктов в Сумах связано с ростом стоимости сырья, энергоресурсов и логистики, а также с общим экономическим давлением на рынок.

В Сумах наблюдается подорожание продуктов, в том числе популярного кофе, что сказывается на расходах потребителей, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , средняя цена кофе Nescafe Gold (210 г) на начало июля 2025 года достигла 549,70 грн, что является значительным ростом по сравнению с началом июня, когда он стоил около 434 гривны. Таким образом, за месяц цена выросла почти на 116 гривен.

Информация из супермаркета Auchan подтверждает эту тенденцию – на 3 июля 2025 года Nescafe Gold продается за 549,70 грн. Стоит отметить, что еще в середине июня расценки колебались в пределах 547-563 гривен, что тоже свидетельствует о стабильном повышении стоимости продукта.

Местные супермаркеты сети АТБ предлагают также другие виды по разным расценкам: кофе из Львова эспрессо натуральный жареный молотый (240 г) стоит 190,80 грн, львовский натуральный жареный молотый (240 г) — 223,90 грн, а "со Львова" с ароматом «2 Ирландский»

Подорожание продуктов в Сумах, особенно кофе, связано с ростом стоимости сырья, энергоресурсов и логистики, а также общим экономическим давлением на рынок. Потребителям советуют обращать внимание на акции и альтернативные варианты, чтобы снизить затраты. В то же время, производители и торговые сети ищут способы сбалансировать цены, чтобы сохранить доступность товаров.

Следовательно, в Сумах продолжается тенденция роста цен, что является следствием сложной экономической ситуации, ощутимо влияющей на семейные бюджеты местных жителей. Это заставляет потребителей просматривать свои привычки и искать более выгодные предложения на рынке.

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