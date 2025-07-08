Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області надаються у вигляді гарячих обідів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області в рамках гуманітарної мобільної кухні «Їжа без кордонів», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні начальника Дергачинської МВА В'ячеслава Задоренка.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області надаватимуться у вигляді гарячих обідів. Так, мобільна кухня «Їжа без кордонів» повертається до Дергачів, гарячі обіди знову будуть доступні.

До щоденного раціону входять популярні та ситні страви, зокрема гречана та рисова каша, макарони з соусом, соковиті котлети, свіжі овочеві салати та запашний хліб. Їжа готується на місці, дотримуючись усіх норм безпеки та гігієни.

Видача обідів у Дергачах проходитиме на центральній площі міста — площі Перемоги. Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області можна щодня з понеділка по суботу, у часовому проміжку з 13:00 до 16:00. Допомога триватиме щонайменше кілька тижнів, і охочі зможуть звертатися щоденно в ці години.

Підкреслимо, що «Їжа без кордонів» — це благодійна ініціатива, яка функціонує як мобільна кухня, здатна забезпечувати гарячим харчуванням вразливі категорії населення у різних регіонах України, особливо у зонах, що постраждали найбільше від війни.

Цей проєкт виник як відповідь на гуманітарну кризу, спричинену повномасштабним вторгненням рф, і покликаний допомогти людям, які втратили житло, засоби до існування або тимчасово мешкають у віддалених громадах без доступу до стабільного харчування та продуктів.

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