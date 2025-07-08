Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области предоставляются в виде горячих обедов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области в рамках гуманитарной мобильной кухни «Еда без границ», сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении начальника Дергачинского МВА Вячеслава Задоренко.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области будут предоставляться в виде горячих обедов. Так, мобильная кухня «Еда без границ» возвращается в Дергачи, горячие обеды снова будут доступны.

В ежедневный рацион входят популярные и сытные блюда, в том числе гречневая и рисовая каша, макароны с соусом, сочные котлеты, свежие овощные салаты и душистый хлеб.

Выдача обедов в Дергачах пройдет на центральной площади города — площади Победы. Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области можно ежедневно с понедельника по субботу во временном промежутке с 13:00 до 16:00. Помощь будет продолжаться не менее нескольких недель, и желающие смогут обращаться ежедневно в эти часы.

Подчеркнем, что «Еда без границ» — это благотворительная инициатива, функционирующая как мобильная кухня, способная обеспечивать горячим питанием уязвимые категории населения в разных регионах Украины, особенно в зонах, пострадавших больше всего от войны.

Этот проект возник как ответ на гуманитарный кризис, вызванный полномасштабным вторжением россии, и призван помочь людям, потерявшим жилье, средства к существованию или временно проживающим в отдаленных общинах без доступа к стабильному питанию и продуктам.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове и области: за что придется платить значительно больше.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: сколько можно получить от ООН, назван размер выплат.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: кто может потерять статус переселенца и денежную поддержку.