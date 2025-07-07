Рішення про припинення виплат для ВПО в Харківській області та інших українських регіонах не ухвалюється миттєво.

Виплати для ВПО в Харківській області виплачуються щомісяця, проте в липні почнуть жорсткіші перевірки переселенців, повідомляє Politeka.net.

Набирає чинності новий етап верифікації статусу ВПО, передбачений постановою Кабінету Міністрів України № 376, ухваленою у квітні цього року.

Згідно з оновленим порядком, Міністерство фінансів України отримало повноваження здійснювати автоматизовану перевірку даних про осіб зі статусом переселенця — зокрема, щодо тривалості їх перебування за межами країни. Якщо буде виявлено, що внутрішньо переміщена особа перебувала за кордоном понад 90 днів поспіль без поважних причин, це може стати підставою для призупинення або повного анулювання її статусу та припинення соціальних виплат для ВПО в Харківській області та інших українських регіонах.

При цьому рішення про припинення виплат для ВПО в Харківській області та інших українських регіонах не ухвалюється миттєво. Перед цим особа обов’язково отримує повідомлення про результати перевірки. Вона має щонайменше три календарні дні для того, щоб надати документи, які підтверджують поважні причини її відсутності на території України.

До таких причин належать:

офіційне відрядження або стажування за кордоном;

медичне лікування чи реабілітація — як самої особи, так і її дитини;

смерть близького родича або участь у похороні;

необхідність участі в судових процесах, слідчих чи інших правоохоронних діях;

інші обставини, що можуть бути підтверджені відповідними документами.

Якщо особа надає підтверджуючі документи — наприклад, лікарняні довідки, офіційні запрошення, постанови суду, довідки з медичних установ чи відомств, — статус внутрішньо переміщеної особи зберігається, і соціальні виплати продовжують нараховуватися навіть у випадку тривалої відсутності в Україні.

У разі, якщо статус ВПО було втрачено, а довідку — анульовано, громадянин може поновити свою реєстрацію після повернення до України. Для цього потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем фактичного проживання.

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