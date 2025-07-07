Решение о прекращении выплат для ВПЛ в Харьковской области и других украинских регионах не принимается мгновенно.

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области выплачиваются ежемесячно, однако в июле начнутся более жесткие проверки переселенцев, сообщает Politeka.net.

Вступает в силу новый этап верификации статуса ВПЛ, предусмотренный постановлением Кабинета Министров Украины № 376, принятым в апреле этого года.

Согласно обновленному порядку, Министерство финансов Украины получило полномочия осуществлять автоматизированную проверку данных о лицах со статусом переселенца — в частности, о продолжительности их пребывания за пределами страны. Если будет обнаружено, что внутренне перемещенное лицо находилось за границей более 90 дней подряд без уважительных причин, это может стать основанием для приостановления или полного аннулирования его статуса и прекращения социальных выплат для ВПЛ в Харьковской области и других украинских регионах.

При этом решение о прекращении выплат для ВПЛ в Харьковской области и других украинских регионах не принимается мгновенно. Перед этим лицо обязательно получает уведомление о результатах проверки. Она имеет минимум три календарных дня для того, чтобы предоставить документы, подтверждающие уважительные причины ее отсутствия на территории Украины.

К таким причинам относятся:

официальная командировка или стажировка за границей;

медицинское лечение или реабилитация — как самого человека, так и его ребенка;

смерть близкого родственника или участие в похоронах;

необходимость участия в судебных процессах, следственных или иных правоохранительных действиях;

другие обстоятельства, которые могут быть подтверждены соответствующими документами.

Если лицо предоставляет подтверждающие документы, например, больничные справки, официальные приглашения, постановления суда, справки из медицинских учреждений или ведомств, статус внутренне перемещенного лица сохраняется, и социальные выплаты продолжают начисляться даже в случае длительного отсутствия в Украине.

В случае, если статус ВПЛ был потерян, а справка аннулирована, гражданин может возобновить свою регистрацию по возвращении в Украину. Для этого следует обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту фактического проживания.

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