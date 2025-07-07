Дефіцит продуктів у Харківській області може позначитися і на цінах.

Дефіцит продуктів у Харківській області може посилитися вже восени 2025 року, повідомляє Politeka.

Під загрозою опинився мед, один із традиційних і популярних продуктів у регіоні.

Як повідомляють українські агроексперти, цьогорічний сезон для бджільництва став справжньою катастрофою. Через пізні весняні заморозки, град, затяжні дощі та літню посуху медозбір опинився на межі провалу.

Очікується, що обсяги виробництва меду в Україні складуть лише третину від торішніх, а в окремих регіонах — ще менше. У Харківській області, як і на Черкащині, перший медозбір майже не відбувся: погодні умови завадили рослинам виділяти нектар, а дощі остаточно знищили залишки врожаю.

Загибель бджіл після слабкої зими також ускладнила ситуацію. Пасіки втратили частину бджолосімей, а подальші перепади температур лише посилили загрозу. Соняшниковий мед, на який сподівалися виробники в другій половині літа, також може виявитися під загрозою через посуху в центральних та південних областях.

Дефіцит продуктів у Харківській області, зокрема меду, може позначитися на цінах уже восени. Прогнозується здорожчання на 40–60%, особливо у сегменті натурального та органічного продукту. Постачання з Європи та США також падає через масову загибель бджіл і кліматичні зміни. Експерти не виключають збільшення імпорту з Азії, однак його якість часто викликає сумніви у споживачів.

До слова, нестача також торкнулася звичайних фруктів. Так, середня ціна на яблука на початку літа злетіла до 85,20 грн за кілограм. Це майже втричі більше, ніж у червні минулого року, коли кілограм коштував близько 28 грн.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.