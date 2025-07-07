Дефицит продуктов в Харьковской области может сказаться и на ценах.

Дефицит продуктов в Харьковской области может усугубиться уже осенью 2025 года, сообщает Politeka.

Под угрозой оказался мед, один из традиционных и популярных продуктов в регионе.

Как сообщают украинские агроэксперты, нынешний сезон для пчеловодства стал настоящей катастрофой. Из-за поздних весенних заморозков, града, затяжных дождей и летней засухи медосбор оказался на грани провала.

Ожидается, что объемы производства меда в Украине составят лишь треть прошлогодних, а в отдельных регионах еще меньше. В Харьковской области, как и Черкасской, первый медосбор почти не состоялся: погодные условия помешали растениям выделять нектар, а дожди окончательно уничтожили остатки урожая.

Гибель пчел после слабой зимы также усугубила ситуацию. Пасеки потеряли часть пчелосемей, а последующие перепады температур лишь усугубили угрозу. Подсолнечный мед, на который надеялись производители во второй половине лета, также может оказаться под угрозой из-за засухи в центральных и южных областях.

Дефицит продуктов в Харьковской области, в частности меда, может сказаться на ценах уже осенью. Прогнозируется удорожание на 40–60%, особенно в сегменте натурального и органического продукта. Снабжение из Европы и США также падает из-за массовой гибели пчел и климатических изменений. Эксперты не исключают увеличения импорта из Азии, однако его качество часто вызывает сомнения у потребителей.

К слову, недостаток также коснулся обычных фруктов. Средняя цена на яблоки в начале лета взлетела до 85,20 грн за килограмм. Это почти в три раза больше, чем в июне прошлого года, когда килограмм стоил около 28 грн.

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