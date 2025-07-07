Дефіцит продуктів у Харкові, включно з якісними фруктами, дедалі більше впливає на щоденні покупки містян.

Дефіцит продуктів у Харкові дедалі відчутніший, адже українці змушені платити рекордні суми за звичні фрукти, повідомляє Politeka.

Так, середня ціна на яблука на початку літа злетіла до 85,20 грн за кілограм. Це майже втричі більше, ніж у червні минулого року, коли кілограм коштував близько 28 грн. Тепер вартість звичайного яблука перевищує навіть ціну бананів, які вважаються імпортним продуктом і продаються по 74,15 грн за кілограм.

За інформацією "Hromadske", така ситуація стала можливою через відсутність на ринку українських яблук. Їх майже не залишилося, а прилавки заповнили переважно польські імпортні фрукти. Експерт аграрного ринку Олександр Хорєв із проєкту EastFruit Weekly Ukraine підтверджує: українські садівники нині не можуть задовольнити внутрішній попит.

Причини кризи — глибші, ніж здається на перший погляд. Аграрний експерт Іван Томич називає серед основних чинників старіння садів, зменшення площ нових насаджень, а також загальний занепад галузі через економічну нестабільність і складні умови вирощування. Крім того, цьогорічні погодні умови також негативно вплинули на урожай.

У результаті яблука, які традиційно були доступним фруктом для кожної родини, стрімко перетворюються на делікатес. Особливо болюче це сприймається у східних регіонах, таких як Харківщина, де логістика ускладнена, а асортимент продукції обмежений. Дефіцит продуктів у Харкові, включно з якісними фруктами, дедалі більше впливає на щоденні покупки містян.

Експерти попереджають: якщо не відновити галузь садівництва, ціни продовжать зростати, а сам продукт остаточно перейде до преміального сегмента — недоступного для пересічного споживача.

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