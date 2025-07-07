Дефицит продуктов в Харькове, включая качественные фрукты, все больше влияет на ежедневные покупки горожан.

Дефицит продуктов в Харькове все ощутимее, ведь украинцы вынуждены платить рекордные суммы за привычные фрукты, сообщает Politeka.

Средняя цена на яблоки в начале лета взлетела до 85,20 грн за килограмм. Это почти в три раза больше, чем в июне прошлого года, когда килограмм стоил около 28 грн. Теперь стоимость обыкновенного яблока превышает даже цену бананов, которые считаются импортным продуктом и продаются по 74,15 грн за килограмм.

По информации "Hromadske", такая ситуация стала возможной из-за отсутствия на рынке украинских яблок. Их почти не осталось, а прилавки в основном заполнили польские импортные фрукты. Эксперт аграрного рынка Александр Хорев из проекта EastFruit Weekly Ukraine подтверждает: украинские садоводы в настоящее время не могут удовлетворить внутренний спрос.

Причины кризиса глубже, чем кажется на первый взгляд. Аграрный эксперт Иван Томич называет среди основных факторов старения садов, уменьшение площадей новых насаждений, а также общий упадок отрасли из-за экономической нестабильности и сложных условий выращивания. Кроме того, погодные условия в этом году также негативно повлияли на урожай.

В результате яблоки, традиционно являвшиеся доступным фруктом для каждой семьи, стремительно превращаются в деликатес. Особенно болезненно это воспринимается в восточных регионах, таких как Харьковщина, где логистика усложнена, а ассортимент продукции ограничен. Дефицит продуктов в Харькове, включая качественные фрукты, все больше влияет на ежедневные покупки горожан.

Эксперты предупреждают: если не восстановить отрасль садоводства, цены продолжат расти, а продукт окончательно перейдет к премиальному сегменту — недоступному для рядового потребителя.

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