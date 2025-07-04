Це означає, що подорожчання хліба у Харкові може стати ще більш відчутним, особливо для малозабезпечених категорій населення.

Подорожчання хліба у Харкові фіксується не перший тиждень, і останні дані порталу «Мінфін» підтверджують стабільну тенденцію до зростання цін, повідомляє Politeka.

Особливо помітним є подорожчання популярного продукту — лавашу Кавказького, який наразі продається у середньому по 34,90 грн за упаковку 230 грамів. Наприклад, у торговельній мережі Auchan лаваш коштує саме 34,90 грн, що на 1,70 більше, ніж на початку червня, коли ціна була 33,20 uhbdys.

Згідно з щоденною статистикою, з 5 червня вартість на лаваш зросла і закріпилася на рівні 34,90 грн, де утримується й станом на початок липня. Якщо в червні середньомісячна ціна складала 34,67, то вже з 1 липня бачимо чіткий перехід до стабільно вищого рівня. Це зростання, хоч і не надто різке, проте впливає на щоденні витрати харків’ян.

Не менш показовими є розцінки у місцевій торговельній мережі «Рост». Тут споживачам пропонують широкий вибір вагового продукту. Так, хліб «Вулкан зерновий» коштує 52,50 гривні за кілограм, «Пен о Левен» — 38,50, гречаний варіант тієї ж марки — 59,50, а злаковий — також 59,50 грн/кг. Зростання вартості таких виробів напряму пов’язане з подорожчанням зерна, енергоносіїв та логістики.

Фахівці прогнозують, що ціни на хлібобулочні вироби й надалі зростатимуть у другій половині літа. Це означає, що подорожчання хліба у Харкові може стати ще більш відчутним, особливо для малозабезпечених категорій населення. В умовах економічної нестабільності хліб, як базовий продукт, залишається важливим індикатором інфляційного тиску.

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