Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) знову видається, повідомляє Politeka.net.
Про це інформує пресслужба УВКБ ООН у Дніпропетровській області.
Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна у Кривому Розі, проте лише для тих людей поважного віку, що мають статус ВПО.
Ціль програми — допомогти найвразливішим категоріям ВПО, які стикаються з ризиком втрати житла або вже проживають у непридатних умовах, отримати фінансування для оренди помешкання на термін до 6 місяців, а також отримати юридичну, кар’єрну та соціальну підтримку, необхідну для стабілізації життя.
До участі запрошуються переселенці, які перебувають у складних життєвих обставинах, пов’язаних з житлом. Програма охоплює тих, хто:
- Проживає в місцях колективного поселення, включених до офіційного списку відповідно до постанови Кабінету Міністрів №930;
- Орендує житло, проте ризикує бути виселеним та не має альтернативного місця проживання;
- Повернувся з-за кордону, орендує помешкання в незадовільних умовах, і також є загроза втрати цього житла.
Кому буде надано пріоритет у розгляді заявок на грошову допомогу у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій населення
Особлива увага надається вразливим категоріям населення. Першочергове право на допомогу мають:
- Самотні матері, батьки або офіційні опікуни дітей до 18 років;
- Вагітні жінки та матері з дітьми віком до трьох років;
- Особи з інвалідністю або інвалідністю з дитинства;
- Громадяни з тяжкими хронічними захворюваннями;
- Одинокі люди похилого віку (віком понад 60 років);
- Багатодітні родини.
Що передбачає програма підтримки
У межах програми учасники зможуть отримати:
- Фінансову допомогу на оплату оренди житла — на термін до 6 місяців;
- Юридичні консультації — з питань оренди, прав переселенців, документів тощо;
- Кар’єрне консультування — допомога у працевлаштуванні, складанні резюме, профорієнтації;
- Індивідуальний супровід — створення плану дій для поступового досягнення життєвої стабільності.
Як подати заявку на участь у програмі
Щоб приєднатися до програми, необхідно:
- Заповнити спеціальну анкету — це перший етап реєстрації;
- Мати реалістичну стратегію щодо подальшого самостійного забезпечення оренди житла після завершення періоду підтримки.
Увага! Обов’язковою умовою є наявність плану активності, що свідчить про готовність учасника взяти відповідальність за подальше утримання житла: працевлаштування, початок підприємницької діяльності, пошук постійного доходу тощо.
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