Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається надається вразливим категоріям населення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) знову видається, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує пресслужба УВКБ ООН у Дніпропетровській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна у Кривому Розі, проте лише для тих людей поважного віку, що мають статус ВПО.

Ціль програми — допомогти найвразливішим категоріям ВПО, які стикаються з ризиком втрати житла або вже проживають у непридатних умовах, отримати фінансування для оренди помешкання на термін до 6 місяців, а також отримати юридичну, кар’єрну та соціальну підтримку, необхідну для стабілізації життя.

До участі запрошуються переселенці, які перебувають у складних життєвих обставинах, пов’язаних з житлом. Програма охоплює тих, хто:

Проживає в місцях колективного поселення, включених до офіційного списку відповідно до постанови Кабінету Міністрів №930;

Орендує житло, проте ризикує бути виселеним та не має альтернативного місця проживання;

Повернувся з-за кордону, орендує помешкання в незадовільних умовах, і також є загроза втрати цього житла.

Кому буде надано пріоритет у розгляді заявок на грошову допомогу у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших категорій населення

Особлива увага надається вразливим категоріям населення. Першочергове право на допомогу мають:

Самотні матері, батьки або офіційні опікуни дітей до 18 років;

Вагітні жінки та матері з дітьми віком до трьох років;

Особи з інвалідністю або інвалідністю з дитинства;

Громадяни з тяжкими хронічними захворюваннями;

Одинокі люди похилого віку (віком понад 60 років);

Багатодітні родини.

Що передбачає програма підтримки

У межах програми учасники зможуть отримати:

Фінансову допомогу на оплату оренди житла — на термін до 6 місяців;

Юридичні консультації — з питань оренди, прав переселенців, документів тощо;

Кар’єрне консультування — допомога у працевлаштуванні, складанні резюме, профорієнтації;

Індивідуальний супровід — створення плану дій для поступового досягнення життєвої стабільності.

Як подати заявку на участь у програмі

Щоб приєднатися до програми, необхідно:

Заповнити спеціальну анкету — це перший етап реєстрації;

Мати реалістичну стратегію щодо подальшого самостійного забезпечення оренди житла після завершення періоду підтримки.

Увага! Обов’язковою умовою є наявність плану активності, що свідчить про готовність учасника взяти відповідальність за подальше утримання житла: працевлаштування, початок підприємницької діяльності, пошук постійного доходу тощо.

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