Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется уязвимым категориям населения.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) снова выдается, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Днепропетровской области.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна в Кривом Роге, однако только для людей почтенного возраста, имеющих статус ВПЛ.

Цель проекта — помочь самым уязвимым категориям ВПЛ, которые сталкиваются с риском потери дома или уже проживают в неподходящих условиях, получить финансирование для аренды недвижимости на срок до 6 месяцев, а также получить юридическую, карьерную и социальную поддержку, необходимую для стабилизации жизни.

К участию приглашаются переселенцы, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, связанных с жильем. Проект охватывает тех, кто:

Проживает в местах коллективного поселения, включенных в официальный список в соответствии с постановлением Кабинета Министров №930;

Арендует дом, но рискует быть выселенным и не имеет альтернативного места жительства;

Вернулся из-за границы, арендует жилье в неудовлетворительных условиях, и также есть угроза потери этого жилья.

Кому будет предоставлен приоритет в рассмотрении заявок на денежную помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий населения

Особое внимание уделяется уязвимым категориям населения. Первоочередное право на нее имеют:

Одинокие матери, родители или официальные опекуны детей младше 18 лет;

Беременные женщины и матери с детьми младше трех лет;

Лица с инвалидностью или инвалидностью с детства;

Граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями;

Одинокие старики (возраст более 60 лет);

Многодетные семьи.

Что предполагает программа поддержки

В рамках программы участники смогут получить:

Финансовая помощь на оплату аренды - на срок до 6 месяцев;

Юридические консультации - по вопросам аренды, прав переселенцев, документов и т.п.;

Карьерное консультирование - содействие в трудоустройстве, составлении резюме, профориентации;

Индивидуальное сопровождение — создание плана действий для достижения жизненной стабильности.

Как подать заявку на участие в программе

Чтобы присоединиться к программе, необходимо:

Заполнить специальную анкету – это первый этап регистрации;

Иметь реалистичную стратегию по дальнейшему самостоятельному обеспечению аренды после завершения периода поддержки.

Внимание! Обязательным условием является наличие плана активности, свидетельствующего о готовности участника взять ответственность за дальнейшее содержание жилья: трудоустройство, начало предпринимательской деятельности, поиск постоянного дохода.

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