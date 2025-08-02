Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) снова выдается, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Днепропетровской области.
Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области доступна в Кривом Роге, однако только для людей почтенного возраста, имеющих статус ВПЛ.
Цель проекта — помочь самым уязвимым категориям ВПЛ, которые сталкиваются с риском потери дома или уже проживают в неподходящих условиях, получить финансирование для аренды недвижимости на срок до 6 месяцев, а также получить юридическую, карьерную и социальную поддержку, необходимую для стабилизации жизни.
К участию приглашаются переселенцы, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, связанных с жильем. Проект охватывает тех, кто:
- Проживает в местах коллективного поселения, включенных в официальный список в соответствии с постановлением Кабинета Министров №930;
- Арендует дом, но рискует быть выселенным и не имеет альтернативного места жительства;
- Вернулся из-за границы, арендует жилье в неудовлетворительных условиях, и также есть угроза потери этого жилья.
Кому будет предоставлен приоритет в рассмотрении заявок на денежную помощь в Днепропетровской области для пенсионеров и других категорий населения
Особое внимание уделяется уязвимым категориям населения. Первоочередное право на нее имеют:
- Одинокие матери, родители или официальные опекуны детей младше 18 лет;
- Беременные женщины и матери с детьми младше трех лет;
- Лица с инвалидностью или инвалидностью с детства;
- Граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями;
- Одинокие старики (возраст более 60 лет);
- Многодетные семьи.
Что предполагает программа поддержки
В рамках программы участники смогут получить:
- Финансовая помощь на оплату аренды - на срок до 6 месяцев;
- Юридические консультации - по вопросам аренды, прав переселенцев, документов и т.п.;
- Карьерное консультирование - содействие в трудоустройстве, составлении резюме, профориентации;
- Индивидуальное сопровождение — создание плана действий для достижения жизненной стабильности.
Как подать заявку на участие в программе
Чтобы присоединиться к программе, необходимо:
- Заполнить специальную анкету – это первый этап регистрации;
- Иметь реалистичную стратегию по дальнейшему самостоятельному обеспечению аренды после завершения периода поддержки.
Внимание! Обязательным условием является наличие плана активности, свидетельствующего о готовности участника взять ответственность за дальнейшее содержание жилья: трудоустройство, начало предпринимательской деятельности, поиск постоянного дохода.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто заплатит в шесть раз больше.
Також Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какими они могут быть.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцев готовы поддержать, список бесплатных услуг.