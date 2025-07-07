У міській раді пояснили, що подорожчання проїзду на Закарпатті є економічно обґрунтованим кроком.

Подорожчання проїзду на Закарпатті офіційно підтвердила Мукачівська міська рада адже з кінця травня підвищено тариф на одному з приміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Йдеться про маршрут №32, який курсує між містом Мукачево та селом Нове Давидково. Вартість квитка зросла з 18 до 23 гривень за одну поїздку. Рішення про зміну тарифу ухвалив виконавчий комітет міської ради на основі офіційного звернення перевізника — ТДВ «Мукачівське АТП 12106».

У міській раді пояснили, що подорожчання проїзду на Закарпатті є економічно обґрунтованим кроком, що відповідає чинному законодавству та державній регуляторній політиці у сфері транспорту. Спеціальна комісія провела аналіз усіх витрат, включно з вартістю пального, обслуговуванням транспорту та заробітними платами водіїв, після чого надала позитивний висновок щодо нового тарифу.

Такі зміни, за словами посадовців, дозволяють забезпечити стабільну роботу перевізника, уникнути скорочення рейсів і зберегти маршрутну мережу в робочому стані. Альтернатива — збитковість і ризик скасування маршрутів, що особливо болісно вдарило б по мешканцях сіл.

Втім, реакція пасажирів неоднозначна. Багато хто нарікає, що при зростанні вартості квитків якість обслуговування залишається незмінною. Особливо скаржаться ті, хто щодня користується автобусами, щоб дістатися на роботу або навчання. Вони наголошують, що для пересічної родини такі витрати стають дедалі важчими.

До слова, в Ужгороді запровадили нову систему оплати за проїзд.

Відтепер усі пасажири, незалежно від віку або наявності пільг, повинні будуть купувати квиток або підьверджувати своє право на безкоштовне пересування містом за допомогою спеціальних валідаторів.

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