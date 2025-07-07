В городском совете объяснили, что подорожание проезда на Закарпатье экономически обоснованным шагом.

Подорожание проезда на Закарпатье официально подтвердил Мукачевский городской совет, ведь с конца мая повышен тариф на одном из пригородных маршрутов, сообщает Politeka.

Речь идет о маршруте №32, который курсирует между городом Мукачево и селом Новое Давыдково. Стоимость билета выросла с 18 до 23 гривен за одну поездку. Решение об изменении тарифа принял исполнительный комитет городского совета на основе официального обращения перевозчика – ОДО «Мукачевское АТП 12106».

В городском совете объяснили, что подорожание проезда в Закарпатье является экономически обоснованным шагом, который отвечает действующему законодательству и государственной регуляторной политике в сфере транспорта. Специальная комиссия провела анализ всех расходов, включая стоимость топлива, обслуживание транспорта и заработные платы водителей, после чего предоставила положительное заключение по новому тарифу.

Такие изменения, по словам чиновников, позволяют обеспечить стабильную работу перевозчика, избежать сокращения рейсов и сохранить маршрутную сеть в рабочем состоянии. Альтернатива — убыточность и риск отмены маршрутов, что особенно болезненно поразило бы жителей сел.

Впрочем, реакция пассажиров неоднозначна. Многие сетуют, что при росте стоимости билетов качество обслуживания остается неизменным. Особенно жалуются те, кто каждый день пользуется автобусами, чтобы добраться на работу или учебу. Они подчеркивают, что для обычной семьи такие расходы становятся все более тяжелыми.

К слову, в Ужгороде была введена новая система оплаты за проезд.

Теперь все пассажиры, независимо от возраста или наличия льгот, должны будут покупать билет или подтверждать свое право на бесплатное передвижение по городу с помощью специальных валидаторов.

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