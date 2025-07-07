Тарифи не переглядалися ще з 2022 року, тому нинішнє подорожчання проїзду в Київській області стало неминучим.

Подорожчання проїзду в Київській області вже позначилося на вартості поїздок із передмість до столиці, повідомляє Politeka.

Перевізник ТОВ «Обухівтранс» ще на початку року підняв тарифи на ключових маршрутах. Наприклад, квиток з Обухова або Українки до станції метро «Видубичі» тепер коштує 70 гривень.

Для тих, хто користується маршрутками час від часу, нова ціна не здається критичною. Однак пасажири, які щодня добираються до Києва на роботу або навчання, відчувають суттєве фінансове навантаження. Особливо це б’є по родинах з дітьми, яких потрібно возити на секції, гуртки чи додаткові заняття.

Ціни зросли і на інших напрямах — наприклад, доїхати з села Долина до столиці тепер коштує 115 гривень. Пасажири висловлюють обурення, однак перевізники пояснюють: подорожчання зумовлене економічними реаліями. За їх словами, стрімке зростання вартості пального, запчастин, витрати на страхування, ремонти та підвищення зарплат водіям змусили підняти тарифи, аби зберегти транспортну доступність.

Як наголошують представники компаній, це рішення не мало на меті збагачення — воно стало вимушеним кроком для уникнення скорочення маршрутів або їх закриття.

Голова Асоціації перевізників регіону Олексій Павленко вважає, що ситуацію можна було б пом’якшити поступовим підвищенням вартості. Проте тарифи не переглядалися ще з 2022 року, тому нинішнє подорожчання проїзду в Київській області стало неминучим.

До слова, на Київщині також відбулося обмеження руху.

У Київавтодорі наголошують, що під час ремонту для водіїв буде встановлено додаткові попереджувальні знаки, які вказуватимуть на необхідність об’їзду ділянки, де проходять ремонтні роботи.

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