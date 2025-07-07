Тарифы не пересматривались с 2022 года, поэтому нынешнее подорожание проезда в Киевской области стало неизбежным.

Подорожание проезда в Киевской области уже сказалось на стоимости поездок из пригородов в столицу, сообщает Politeka.

Перевозчик ООО "Обуховтранс" еще в начале года поднял тарифы на ключевых маршрутах. К примеру, билет из Обухова или Украинки до станции метро «Выдубичи» теперь стоит 70 гривен.

Для тех, кто пользуется маршрутками время от времени, новая цена не кажется критичной. Однако пассажиры, ежедневно добирающиеся в Киев на работу или учебу, испытывают существенную финансовую нагрузку. Особенно это сказывается на семьях с детьми, которых нужно возить на секции, кружки или дополнительные занятия.

Цены выросли и по другим направлениям — например, доехать из села Долина в столицу теперь стоит 115 гривен. Пассажиры выражают возмущение, однако перевозчики объясняют: подорожание обусловлено экономическими реалиями. По их словам, стремительный рост стоимости горючего, запчастей, расходов на страхование, ремонты и повышение зарплат водителям заставили поднять тарифы, чтобы сохранить транспортную доступность.

Как отмечают представители компаний, это решение не имело целью обогащения — оно стало вынужденным шагом во избежание сокращения маршрутов или их закрытия.

Председатель Ассоциации перевозчиков региона Алексей Павленко считает, что ситуацию можно было бы смягчить постепенным повышением стоимости. Однако тарифы не пересматривались еще с 2022 года, поэтому подорожание проезда в Киевской области стало неизбежным.

К слову, в Киевской области также произошло ограничение движения.

В Киевавтодоре подчеркивают, что во время ремонта для водителей будут установлены дополнительные уведомительные знаки, которые будут указывать на необходимость объезда участка, где проходят ремонтные работы.

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