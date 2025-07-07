Запровадження нової системи оплати за проїзд у Запоріжжі має на меті не лише підвищення комфорту для пасажирів, а й загальну цифрову трансформацію транспортної системи міста.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі активно впроваджується, адже у місті триває тестування муніципальної транспортної картки «Січ», повідомляє Politeka.

Її запуск став частиною проєкту з цифровізації та автоматизації громадського транспорту, повідомили у Запорізькій міській раді.

Систему було запущено чотири місяці тому, спершу для окремих категорій населення — студентів та пільговиків. За цей час містянам видали 377 карток «Січ Студентська» та 98 — «Січ Пільгова». Вони вже успішно використовуються для оплати проїзду в муніципальному транспорті. Завдяки цьому вдалося налагодити прозорий облік пасажиропотоку й зробити розрахунки зручнішими.

У міськраді зазначають, що найближчим часом стартує масовий випуск універсальної транспортної картки «Січ Загальна». Вона буде доступна всім мешканцям Запоріжжя, без обмежень за статусом. Вона дозволятиме як сплачувати за разові поїздки, так і придбавати місячні проїзні квитки.

Для зручності громадян на базі КП «Запоріжелектротранс» планується встановити стаціонарні термінали, де кожен охочий зможе отримати свою картку. Крім того, у мобільному додатку EasyPay вже доступна функція поповнення балансу транспортної картки. У перспективі — впровадження віртуального аналога з таким самим функціоналом.

Запровадження нової системи оплати за проїзд у Запоріжжі має на меті не лише підвищення комфорту для пасажирів, а й загальну цифрову трансформацію транспортної системи міста.

До слова, в Запоріжжі також ввели графік відключення світла, через планові ремонтні роботи електрообладнання.

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