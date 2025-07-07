Введение новой системы оплаты за проезд в Запорожье преследует цель не только повышения комфорта для пассажиров, но и общую цифровую трансформацию транспортной системы города.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье активно внедряется, ведь в городе продолжается тестирование муниципальной транспортной карты "Січ", сообщает Politeka.

Ее запуск стал частью проекта по цифровизации и автоматизации общественного транспорта, сообщили в Запорожском городском совете.

Система была запущена четыре месяца назад, сначала для отдельных категорий населения — студентов и льготников. За это время горожанам выдали 377 карт «Січ Студенческая» и 98 — «Січ Льготная». Они успешно используются для оплаты проезда в муниципальном транспорте. Благодаря этому удалось наладить прозрачный учет пассажиропотока и сделать более удобными расчеты.

В горсовете отмечают, что в ближайшее время стартует массовый выпуск универсальной транспортной карты «Січ Общая». Она будет доступна всем жителям Запорожья, без ограничений по статусу. Также она позволит как платить за разовые поездки, так и приобретать месячные проездные билеты.

Для удобства граждан на базе КП «Запорожэлектротранс» планируется установить стационарные терминалы, где каждый желающий сможет получить свою карту. Кроме того, в мобильном приложении EasyPay уже доступна функция пополнения баланса транспортной карты. В перспективе — внедрение виртуального аналога с таким же функционалом.

Введение новой системы оплаты за проезд в Запорожье преследует цель не только повышения комфорта для пассажиров, но и общую цифровую трансформацию транспортной системы города.

К слову, в Запорожье также ввели график отключения света из-за плановых ремонтных работ электрооборудования.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: несколько категорий граждан могут рассчитывать на выплаты.

Також Politeka писала, Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области: перечень критериев, которым должны отвечать украинцы.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: украинцам гарантирован ряд выплат, озвучены важные нюансы.