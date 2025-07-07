Нова система оплати проїзду у Кропивницькому може запрацювати вже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Про це повідомили представники міської влади, які спільно з приватним інвестором презентували мешканцям концепцію електронного квитка. Він дозволить розраховуватись за поїздки у транспорті банківською карткою або смартфоном, що значно спростить користування громадським транспортом.

Цей проєкт є частиною довгострокової стратегії розвитку міста до 2030 року. Його основна мета — запровадження сучасної системи обліку пасажирів, зокрема й пільгових категорій. Як зазначив секретар міської ради Олег Колюка, це дасть змогу краще контролювати пасажиропотік та ефективніше використовувати ресурси.

Потенційним інвестором виступає компанія EasyPay, яка готова інвестувати до 20 мільйонів гривень у впровадження нововведень. Передбачено встановлення валідаторів, запуск транспортних карток і систем відеоспостереження. Подібний досвід компанія вже має у Рівному, Запоріжжі та Дрогобичі.

За словами начальника управління транспорту Віктора Житника, всі перевізники будуть зобов’язані обладнати транспортні засоби валідаторами — без цього перегляд тарифу для них не відбуватиметься. Такий підхід має стимулювати їх до активної участі у змінах.

Крім того, у місті планують запустити «картку містянина». Пільгові категорії населення отримають її безкоштовно, а для інших вона коштуватиме орієнтовно 60 гривень. Це дозволить зробити систему оплати проїзду у Кропивницькому зручною та універсальною для всіх мешканців.