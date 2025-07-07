Новая система оплаты проезда в Кропивницком может заработать в ближайшее время, сообщает Politeka.

Об этом сообщили представители городских властей, которые совместно с частным инвестором представили жителям концепцию электронного билета. Он позволит рассчитываться за поездки в транспорте по банковской карте или смартфону, что значительно упростит пользование общественным транспортом.

Этот проект является частью долгосрочной стратегии развития города до 2030 года. Его основная цель – введение современной системы учета пассажиров, в том числе и льготных категорий. Как отметил секретарь городского совета Олег Колюка, это позволит лучше контролировать пассажиропоток и более эффективно использовать ресурсы.

Потенциальным инвестором выступает компания EasyPay, готовая инвестировать до 20 миллионов гривен во внедрение нововведений. Предусмотрена установка валидаторов, запуск транспортных карт и систем видеонаблюдения. Подобный опыт у компании уже есть в Ровно, Запорожье и Дрогобыче.

По словам начальника управления транспорта Виктора Житника, все перевозчики будут обязаны оборудовать транспортные средства валидаторами — без этого пересмотр тарифа для них не будет. Такой подход должен стимулировать их к участию в изменениях.

Кроме того, в городе планируют запустить «карту горожанина». Льготные категории населения получат ее бесплатно, а для других она будет стоить ориентировочно 60 гривен. Это позволит сделать систему оплаты проезда в Кропивницком удобной и универсальной для всех жителей.