Новий графік поїздів у Кривому Розі дозволить краще організувати подорожі на літо, незважаючи на тимчасові незручності, пов’язані з ремонтом.

Укрзалізниця повідомила про новий графік поїздів у Кривому Розі на липень та серпень 2025 року, повідомляє Politeka.

Через ремонтні роботи зміняться маршрути деяких приміських електричок, а деякі рейси тимчасово скасують. Пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з актуальним розкладом, щоб уникнути незручностей.

З 7 по 11, 14 по 18, 21 по 25 та 28 по 31 липня, а також 1, 4–8 і 11–13 серпня приміський №6466/6465 Тимкове — П’ятихатки курсуватиме без заїзду на станцію Кривий Ріг-Сортувальний. Аналогічні зміни діятимуть і для маршруту №6509/6510 П’ятихатки — Тимкове у схожі дати, але без заїзду з 21 по 24 липня.

Крім того, у цей же період скасовано приміські поїзди №6538 Кривий Ріг-Головний — Верхівцеве та №6415 Верхівцеве — К. Ріг-Головний. Це тимчасові заходи, які дозволять провести необхідні ремонтні роботи на залізничних коліях і забезпечити безпеку пасажирських перевезень.

Пасажирам рекомендують уважно стежити за оновленнями та звертати увагу на зміни в русі електричок. Актуальні розклади та маршрути можна дізнатися на офіційному сайті Укрзалізниці.

Також нагадуємо, що нещодавно Укрзалізниця запустила сімейний проєкт «Паспорт мандрівника», який робить подорожі поїздами більш захопливими для дітей. Маленькі пасажири можуть збирати унікальні штампи у спеціальному паспорті під час поїздок Україною. За кожні п’ять різних штампів діти отримують 5000 «обіймашок» у програмі лояльності «Залізні друзі», а за 15 штампів — особливий подарунок від компанії.

Новий графік поїздів у Кривому Розі дозволить краще організувати подорожі на літо, незважаючи на тимчасові незручності, пов’язані з ремонтом.

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