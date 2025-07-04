Новый график поездов в Кривом Роге позволит лучше организовать поездки на лето, несмотря на временные неудобства, связанные с ремонтом.

Укрзализныця сообщила о новом графике поездов в Кривом Роге на июль и август 2025 года, сообщает Politeka.

Из-за ремонтных работ изменятся маршруты некоторых пригородных электричек, некоторые рейсы временно отменят. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с актуальным расписанием во избежание неудобств.

С 7 по 11, 14 по 18, 21 по 25 и 28 по 31 июля, а также 1, 4–8 и 11–13 августа пригородный №6466/6465 Тимково — Пятихатки будет курсировать без заезда на станцию ​​Кривой Рог-Сортировочный. Аналогичные изменения будут действовать и для маршрута №6509/6510 Пятихатки — Тимков в схожие даты, но без заезда с 21 по 24 июля.

Кроме того, в этот же период отменены пригородные поезда №6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево и №6415 Верховцево – К. Рог-Главный. Это временные мероприятия, которые позволят провести необходимые ремонтные работы на железнодорожных путях и обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями и обращать внимание на изменения в движении электричек. Актуальные расписания и маршруты можно узнать на официальном сайте Укрзализныци.

Также напоминаем, что недавно Укрзализныця запустила семейный проект «Паспорт путешественника», делающий поездки поездами более увлекательными для детей. Маленькие пассажиры могут собирать уникальные штампы в специальном паспорте во время поездок по Украине. За каждые пять разных штампов дети получают 5000 «объятий» в программе лояльности «Железные друзья», а за 15 штампов – особый подарок от компании.

Новый график поездов в Кривом Роге позволит лучше организовать поездки на лето, несмотря на временные неудобства, связанные с ремонтом.

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