Місцевим мешканцям зробили попередження про обмеження руху в Дніпрі, тож розповідаємо про це детальніше.

У Дніпрі з 5 липня розпочинаються масштабні зміни у пересуванні, пов’язані з обмеженням руху, повідомляє Politeka.

Обмеження руху в Дніпрі діятимуть на проспекті Дмитра Яворницького та Науки. Ці заходи спричинені необхідністю проведення аварійних робіт на трамвайній колії, які відбуватимуться у два етапи.

Перекриття триватиме до 7 липня, а потім знову з 12 по 14 липня, і торкнеться як автівок, так і пішоходів у напрямку вулиці Архітектора Олега Петрова. Міська влада закликає всіх врахувати ці зміни і бути готовими до тимчасових незручностей.

Саме через обмеження руху в Дніпрі на цьому перехресті, пересування транспорту доведеться суттєво коригувати. Адже перетин проспектів Яворницького та Науки — це ключовий вузол, де перетинаються основні маршрути громадського транспорту.

З урахуванням цього, тролейбусні маршрути зазнають значних змін. Наприклад, тролейбус з маркуванням «А» буде тимчасово зупинений, а інші отримають об’їзні схеми. Пасажирам доведеться звикнути до нового розкладу і кількох пересадок на деякий час.

Крім того, через ремонт будуть коригувати графік автобуси, які зазвичай курсують через цю ділянку. Для мінімізації незручностей Департамент транспорту розробляє альтернативні схеми об'їздів.

Після завершення ремонтних робіт територію обов’язково впорядкують, приберуть будівельне сміття і відновлять нормальне пересування як комунального, так і приватного транспорту.

Міська влада закликає мешканців і гостей облцентру завчасно планувати свої поїздки, враховувати можливі затори і перебудовувати плани за потреби. Також радять слідкувати за оновленою інформацією, яку регулярно публікують у соцмережах і на офіційних сайтах.

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