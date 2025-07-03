Местным жителям сделали предупреждение об ограничении движения в Днепре, так что рассказываем об этом подробнее.

В Днепре с 5 июля начинаются масштабные изменения в передвижении, связанные с ограничением движения , сообщает Politeka.

Ограничения движения в Днепре будут действовать по проспекту Дмитрия Яворницкого и Науки. Эти мероприятия вызваны необходимостью проведения аварийных работ на трамвайном пути, которые будут проходить в два этапа.

Перекрытие будет продолжаться до 7 июля, а затем снова с 12 по 14 июля, и коснется как автомобилей, так и пешеходов в направлении улицы Архитектора Олега Петрова. Городские власти призывают всех учесть эти изменения и быть готовы к временным неудобствам.

Именно из-за ограничения движения в Днепре на этом перекрестке передвижение транспорта придется существенно корректировать. Ведь пересечение проспектов Яворницкого и Науки — ключевой узел, где пересекаются основные маршруты общественного транспорта.

С учетом этого, троллейбусные маршруты претерпевают значительные изменения. К примеру, троллейбус с маркировкой «А» будет временно остановлен, а остальные получат объездные схемы. Пассажирам придется привыкнуть к новому расписанию и нескольким пересадкам на некоторое время.

Кроме того, из-за ремонта будут корректировать график автобусы, которые обычно курсируют через этот участок. Для минимизации неудобств Департамент транспорта разрабатывает альтернативные схемы объездов.

После завершения ремонтных работ территорию обязательно приведут в порядок, уберут строительный мусор и возобновят нормальное передвижение как коммунального, так и частного транспорта.

Городские власти призывают жителей и гостей облцентра заблаговременно планировать свои поездки, учитывать возможные пробки и перестраивать планы при необходимости. Также советуют следить за обновленной информацией, регулярно публикуемой в соцсетях и на официальных сайтах.

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