Газмережі закликають не ігнорувати цю нову квитанцію за газ у Харкові, адже від цього залежить безпека вашого дому та родини.

Нова квитанція за газ у Харкові вже почала надходити споживачам, і важливо знати, що саме потрібно оплачувати, повідомляє Politeka.

Йдеться не про звичайний рахунок за спожите паливо, а про платіж за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Компанія «Газмережі» пояснює, що це обов’язкова послуга, затверджена Міністерством енергетики України, і без неї безпека мешканців може бути під загрозою.

Технічне обслуговування включає комплекс заходів: перевірку трубопроводів, діагностику з’єднань, виявлення і усунення витоків газу, а також оновлення арматури та інших елементів газової системи. За даними газовиків, під час перевірок у 2025 році в кожному багатоквартирному будинку виявляли щонайменше 10 витоків газу, що підтверджує необхідність регулярної профілактики.

Оплатити рахунок за технічне обслуговування можна кількома способами: через банківські реквізити у квитанції, за допомогою QR-коду, у відділеннях «Укрпошти», через онлайн-банкінг, як-от «Приват24», або безпосередньо в будь-якому банку. Важливо розуміти, що цей платіж не є додатковою послугою, а є обов’язковим для безпечного функціонування газових мереж у будинку.

Технічне обслуговування газових мереж проводиться не лише у Харкові, а й по всій Україні, тож усі мешканці багатоквартирних будинків мають бути готові до отримання такої квитанції. Газмережі закликають не ігнорувати цю нову квитанцію за газ у Харкові, адже від цього залежить безпека вашого дому та родини.

До слова, у Харкові також відбулося подорожчання бензину.

Середня вартість бензину А-95 преміум становить 61,55 грн за літр, а А-95 – 58,07. Ціни на А-92 коливаються навколо 55,87 за літр. Дизельне паливо торгується в середньому по 55,02, а газ для автомобілів – по 33,74 за літр.