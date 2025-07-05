Новая квитанция за газ в Харькове уже начала поступать потребителям, и важно знать, что нужно оплачивать, сообщает Politeka.
Речь идет не об обычном счете за потребленное топливо, а о платеже за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Компания «Газсети» объясняет, что это обязательная услуга, утвержденная Министерством энергетики Украины, и без нее безопасность жителей может оказаться под угрозой.
Техническое обслуживание включает в себя комплекс мероприятий: проверку трубопроводов, диагностику соединений, выявление и устранение утечек газа, а также обновление арматуры и других элементов газовой системы. По данным газовиков, во время проверок в 2025 году в каждом многоквартирном доме было обнаружено по меньшей мере 10 утечек газа, что подтверждает необходимость регулярной профилактики.
Оплатить счет за техническое обслуживание можно несколькими способами: через банковские реквизиты в квитанции, с помощью QR-кода, в отделениях «Укрпочты», через онлайн-банкинг, например «Приват24», или непосредственно в любом банке. Важно понимать, что этот платеж не является дополнительной услугой, а обязателен для безопасного функционирования газовых сетей в доме.
Техническое обслуживание газовых сетей проводится не только в Харькове, но и по всей Украине, так что все жители многоквартирных домов должны быть готовы к получению такой квитанции. Газсети призывают не игнорировать эту новую квитанцию за газ в Харькове, ведь от этого зависит безопасность вашего дома и семьи.
К слову, в Харькове также произошло подорожание бензина.
Средняя стоимость бензина А-95 премиум составляет 61,55 грн за литр, а А-95 – 58,07. Цены на А-92 колеблются около 55,87 за литр. Дизельное топливо торгуется в среднем по 55,02, а газ для автомобилей – по 33,74 за литр.
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