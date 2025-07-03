Подорожчання бензину в Харкові є наслідком загальнонаціональних тенденцій та впливу світових ринкових факторів, що відображається на вартості пального у регіоні.

Подорожчання бензину в Харкові залишається актуальним питанням для водіїв регіону, повідомляє Politeka.

Середня вартість бензину А-95 преміум становить 61,55 грн за літр, а А-95 – 58,07. Ціни на А-92 коливаються навколо 55,87 за літр. Дизельне паливо торгується в середньому по 55,02, а газ для автомобілів – по 33,74 за літр.

За даними з регіональних операторів, найвищі ціни на бензин А-95+ пропонують мережі WOG і Shell – по 64,99 і 64,95 гривні. AMIC і Marshal продають цей вид пального за розцінками близько 58-59 за літр. Для А-95 максимальна ціна у WOG і ОККО становить 61,99, тоді як у інших операторів вона коливається від 53,99 до 58,99 грн.

Дизельне паливо, яке є популярним серед власників вантажних автомобілів, продається за вартістю від 50,99 гривень у мережі Marshal і БРСМ-Нафта до 55,99 у Укрнафти. Газ автомобільний також демонструє цінову різницю в межах 32,48 – 35,99 грн л. залежно від мережі.

Подорожчання бензину в Харкові є наслідком загальнонаціональних тенденцій та впливу світових ринкових факторів, що відображається на вартості пального у регіоні. Водіям радять планувати поїздки з урахуванням поточних цін та шукати найбільш вигідні пропозиції серед локальних операторів.

До слова, у Харківській області також стрімко дорожчають продукти. Цього разу це стосується яєць, які є одним із найпопулярніших товарів на українських полицях.