Подорожчання бензину в Харкові залишається актуальним питанням для водіїв регіону, повідомляє Politeka.
Середня вартість бензину А-95 преміум становить 61,55 грн за літр, а А-95 – 58,07. Ціни на А-92 коливаються навколо 55,87 за літр. Дизельне паливо торгується в середньому по 55,02, а газ для автомобілів – по 33,74 за літр.
За даними з регіональних операторів, найвищі ціни на бензин А-95+ пропонують мережі WOG і Shell – по 64,99 і 64,95 гривні. AMIC і Marshal продають цей вид пального за розцінками близько 58-59 за літр. Для А-95 максимальна ціна у WOG і ОККО становить 61,99, тоді як у інших операторів вона коливається від 53,99 до 58,99 грн.
Дизельне паливо, яке є популярним серед власників вантажних автомобілів, продається за вартістю від 50,99 гривень у мережі Marshal і БРСМ-Нафта до 55,99 у Укрнафти. Газ автомобільний також демонструє цінову різницю в межах 32,48 – 35,99 грн л. залежно від мережі.
Подорожчання бензину в Харкові є наслідком загальнонаціональних тенденцій та впливу світових ринкових факторів, що відображається на вартості пального у регіоні. Водіям радять планувати поїздки з урахуванням поточних цін та шукати найбільш вигідні пропозиції серед локальних операторів.
До слова, у Харківській області також стрімко дорожчають продукти. Цього разу це стосується яєць, які є одним із найпопулярніших товарів на українських полицях.
Станом на 1 липня 2025 року середня вартість упаковки з 10 яєць марки "Ясенсвіт" категорії С1 становить 74,20 гривні. За місяць цінник зріс на 0,67, що свідчить про стабільну тенденцію до подорожчання.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.
Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.