Подорожание бензина в Харькове является результатом общенациональных тенденций и влияния мировых рыночных факторов, что отражается на стоимости топлива в регионе.

Подорожание бензина в Харькове остается актуальным для водителей региона, сообщает Politeka.

Средняя стоимость бензина А-95 премиум составляет 61,55 грн за литр, а А-95 – 58,07. Цены на А-92 колеблются около 55,87 за литр. Дизельное топливо торгуется в среднем по 55,02, а газ для автомобилей – по 33,74 за литр.

По данным из региональных операторов, самые высокие цены на бензин А-95+ предлагают сети WOG и Shell – по 64,99 и 64,95 гривны. AMIC и Marshal продают этот вид горючего по расценкам около 58-59 за литр. Для А-95 максимальная цена у WOG и ОККО составляет 61,99, в то время как у других операторов она колеблется от 53,99 до 58,99 грн.

Дизельное топливо, популярное среди владельцев грузовых автомобилей, продается по стоимости от 50,99 гривен в сети Marshal и БРСМ-Нефть до 55,99 у Укрнефти. Автомобильный газ также демонстрирует ценовую разницу в пределах 32,48 – 35,99 грн л. в зависимости от сети.

Подорожание бензина в Харькове является результатом общенациональных тенденций и влияния мировых рыночных факторов, что отражается на стоимости топлива в регионе. Водителям рекомендуют планировать поездки с учетом текущих цен и искать наиболее выгодные предложения среди локальных операторов.

К слову, в Харьковской области также стремительно упрекают продукты. На этот раз это касается яиц, являющихся одним из самых популярных товаров на украинских полках.