Графік відключення газу на тиждень 7-13 липня в Чернівецькій області необхідний для підтримання надійності та безперебійності газопостачання, а також для запобігання аваріям у майбутньому.

Графік відключення газу на тиждень 7-13 липня в Чернівецькій області повідомляє про масштабні планові та аварійні роботи, які призведуть до тимчасових припинень газопостачання у кількох селах Буковини, передає Politeka.

Жителів уже попередили про необхідність перекрити крани, не користуватися плитами й дочекатися завершення робіт.

Наразі у селі Остриця газопостачання тимчасово припинено через аварійну ситуацію на газопроводі високого тиску. Фахівці «Газмереж» працюють над усуненням несправності, щоб якнайшвидше відновити подачу газу.

За графіком, з 9:00 7 числа до 16:00 8 липня без газу залишаться мешканці сіл Веренчанка, Кадубівці, Василів, Чуньків, Кулівці та Репужинці. В цей період проводитимуть профілактичні роботи, які мають забезпечити стабільність газопостачання в майбутньому.

З 9:00 9 числа до 17:00 10 липня під відключення потрапить більша група сіл Кіцманського району — Лашківка, Витилівка, Валява, Мамаївці, Лужани, Шипинці, Новий Киселів та Стрілецький Кут (хутір Хабайлівка). Там також проходитимуть ремонт на газових мережах.

Мешканців просять відповідально поставитися до рекомендацій: перекрити крани на опусках перед газовими приладами й не користуватися ними до повного відновлення подачі. Безпека понад усе, навіть якщо це означає тимчасову незручність у вигляді відсутності гарячої води чи можливості приготувати каву на плиті.

Графік відключення газу на тиждень 7-13 липня в Чернівецькій області необхідний для підтримання надійності та безперебійності газопостачання, а також для запобігання аваріям у майбутньому. Споживачам радять уважно слідкувати за оновленнями і виконувати всі інструкції газових служб.

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