Такий графік відключення газу в Харківській області викликаний необхідністю виконання важливих технічних робіт, що забезпечать подальшу стабільність та безперебійність.

Графік відключення газу в Харківській області попереджає про тимчасове припинення подачі газу в деяких населених пунктах, передає Politeka.

Зокрема, Харківська філія «Газмережі» повідомила про планові роботи, що розпочнуться 8 липня 2025 року о 09:00 у селі Волохів Яр Балаклійської громади Ізюмського району. Через це на кількох вулицях буде тимчасово припинено розподіл газу.

Відключення торкнеться таких вулиць: Правобережна, Дружби, Чугуївська, Гвардійська, Молодіжна, Космічна, Річна, Харківська, Садова та частини Соборної (непарні будинки від 1 до 105). Газове постачання до будинків планують відновити з 10:00 9 липня.

«Газмережі» закликають мешканців цих вулиць забезпечити доступ працівникам компанії до газових приладів у будинках. Це необхідно для оперативного та безпечного поновлення газопостачання після завершення ремонтних робіт.

Такий графік відключення газу в Харківській області викликаний необхідністю виконання важливих технічних робіт, що забезпечать подальшу стабільність та безперебійність. В умовах постійних викликів такі заходи є важливими для безпеки та комфортного життя мешканців регіону.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та дотримуватися рекомендацій газових служб. При виникненні питань або проблем із газопостачанням рекомендують звертатися до місцевої філії «Газмережі» для отримання консультації та оперативної допомоги.

Oоб уникнути аварійних ситуацій і забезпечити якісне обслуговування, важливо дотримуватися встановленого графіку відключень і сприяти фахівцям у виконанні їхніх завдань.

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