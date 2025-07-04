Такой график отключения газа в Харьковской области вызван необходимостью выполнения важных технических работ, что обеспечит стабильность и бесперебойность.

График отключения газа в Харьковской области предупреждает о временном прекращении подачи газа в некоторых населённых пунктах, передает Politeka.

В частности, Харьковский филиал «Газсети» сообщил о плановых работах, которые начнутся 8 июля 2025 года в 09:00 в селе Волохов Яр Балаклейской общины Изюмского района. Поэтому на нескольких улицах будет временно прекращено распределение газа.

Отключение коснется таких улиц: Правобережная, Дружбы, Чугуевская, Гвардейская, Молодежная, Космическая, Речная, Харьковская, Садовая и части Соборной (нечетные дома от 1 до 105). Газовые поставки в дома планируют возобновить с 10:00 9 июля.

«Газсети» призывают жителей этих улиц обеспечить доступ работникам компании к газовым приборам в домах. Это необходимо для оперативного и безопасного возобновления газоснабжения после ремонтных работ.

Такой график отключения газа в Харьковской области вызван необходимостью выполнения важных технических работ, что обеспечит стабильность и бесперебойность. В условиях постоянных вызовов такие меры важны для безопасности и комфортной жизни жителей региона.

Жителям советуют заранее подготовиться к временным неудобствам и соблюдать рекомендации газовых служб. При возникновении вопросов или проблем с газоснабжением рекомендуют обращаться в местный филиал «Газсети» для получения консультации и оперативной помощи.

Чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить качественное обслуживание, важно соблюдать установленный график отключений и содействовать специалистам в выполнении их задач.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев