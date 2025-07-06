У розпал літа "Укрзалізниця" розробила новий графік поїздів у Дніпропетровській області, тому розповідаємо, на кого це вплине.

Новий графік поїздів у Дніпропетровській області запроваджує зміни у русі як приміських, так і рейсів далекого сполучення, повідомляє Politeka.

Новий графік поїздів у Дніпропетровській області вже набрав чинності й охоплює одразу кілька напрямків. Найбільше змін зачепило Кривий Ріг і навколишні станції. Пасажирів просять уважно ознайомитися з оновленими даними, щоб уникнути незручностей.

Новий графік поїздів у Дніпропетровській області передбачає тимчасові зміни у русі електричок через проведення ремонтних робіт. Зокрема, №6466 та №6465, які курсують між Тимковим і П’ятихатками, не заїжджатимуть на станцію Кривий Ріг-Сортувальний у періоди з 7 по 11 липня, з 14 по 18 липня, а також з 21 по 25 і з 28 по 31 липня.

Аналогічна ситуація і з №6509 та №6510, які прямують у зворотному напрямку. Крім цього, тимчасово скасовані маршрути №6538 до Верхівцевого і зворотний рейс №6415.

Попри тимчасові незручності в регіоні, пасажири отримали й хороші новини. "Укрзалізниця" заявила про запуск додаткових пасажирських складів, які забезпечать пряме сполучення з Києвом. №220 та №219 курсує у денний час і дозволяє комфортно дістатися з Дніпра до столиці або назад.

З Києва він відправляється о 15:35, а прибуває до Дніпра вже о 21:26. Зворотній рейс вирушає о 8:36, а прибуває в столицю після третьої дня. Це зручно для тих, хто планує подальші поїздки за кордон, адже в Києві передбачені пересадки на міжнародні напрямки до Польщі та Молдови.

Також з’явився Інтерсіті №736/735, який їздитиме у нічний час. Відправлення зі столиці майже опівночі, а вже до шостої ранку пасажири будуть у нашому облцентрі. Зворотній рейс вирушає о 23:24 й прибуває на кінцеву ще до шостої ранку.

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