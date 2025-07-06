В разгар лета "Укрзализныця" разработала новый график поездов в Днепропетровской области, поэтому рассказываем, на кого это повлияет.

Новый график поездов в Днепропетровской области вводит изменения в движении как пригородных, так и рейсов дальнего сообщения, сообщает Politeka.

Новый график поездов в Днепропетровской области уже вступил в силу и охватывает сразу несколько направлений. Больше всего изменений задело Кривой Рог и окрестные станции. Пассажиров просят внимательно ознакомиться с обновленными данными во избежание неудобств.

Новый график поездов в Днепропетровской области предусматривает временные изменения в движении электричек из-за ремонтных работ. В частности, №6466 и №6465, курсирующие между Тимковым и Пятихатками, не будут заезжать на станцию ​​Кривой Рог-Сортировочный в периоды с 7 по 11 июля, с 14 по 18 июля, а также с 21 по 25 и с 28 по 31 июля.

Аналогичная ситуация и с №6509 и №6510, следующие в обратном направлении. Кроме этого, временно отменены маршруты №6538 в Верховцево и обратный рейс №6415.

Несмотря на временные неудобства в регионе, пассажиры получили хорошие новости. "Укрзализныця" заявила о запуске дополнительных пассажирских составов, которые обеспечат прямое сообщение с Киевом. №220 и №219 курсирует в дневное время и позволяет комфортно добраться из Днепра в столицу или обратно.

Из Киева он отправляется в 15:35, а прибывает в Днепр уже в 21:26. Обратный рейс отправляется в 8:36, а прибывает в столицу после третьего дня. Это удобно для тех, кто планирует дальнейшие поездки за границу, ведь в Киеве предусмотрены пересадки на международные направления в Польшу и Молдову.

Также появился Интерсити №736/735, который будет ездить в ночное время. Отправление из столицы почти в полночь, а уже к шести утра пассажиры будут в нашем облцентре. Обратный рейс отправляется в 23:24 и прибывает на конечную еще до шести утра.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения