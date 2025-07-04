Тепер це рішення має набути чинності через 30 днів, і пільговий проїзд у Львові знову буде доступний без ліміту поїздок.

Пільговий проїзд у Львові з 1 серпня може знову стати необмеженим для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Це стало можливим завдяки наполегливості місцевої жительки Ольги Демчук, яка вже тричі зверталася до суду і кожного разу отримувала позитивне рішення.

Минулого року міська рада обмежила кількість безкоштовних поїздок для пенсіонерів і людей з третьою групою інвалідності до 60 на місяць. Ольга Демчук оскаржила це рішення у суді і виграла у першій та апеляційній інстанціях. Проте виконавчий комітет Львівської міської ради одразу ж прийняв нову постанову, яка знову обмежувала кількість поїздок до 60, але додала можливість пересадки.

У березні 2025 року почали діяти ці обмеження, але Ольга Демчук знову пішла до суду. 30 червня суд визнав дії виконкому протиправними і заборонив вводити обмеження кількості пільгових поїздок для пенсіонерів та інвалідів третьої групи.

Тепер це рішення має набути чинності через 30 днів, і з 1 серпня пільговий проїзд у Львові знову буде доступний без ліміту. Ольга Демчук вважає, що обмеження суперечать постанові Кабміну та є несправедливими. Вона наголошує, що багато пенсіонерів активно користуються транспортом для участі у різних заняттях і заходах у різних районах міста, тому 60 поїздок – це замало.

Міські чиновники поки не надали відповіді щодо можливої апеляції на це рішення суду.

До слова, у місті також ввели особливий тепловий режим, який передбачає обмеження руху транспорту. Це стосується великовагового транспорту в періоди, коли температура повітря перевищує позначку у 28 градусів за Цельсієм. Ця міра спрямована на збереження стану дорожнього покриття та підвищення безпеки руху в спекотні дні.

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