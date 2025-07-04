Теперь это решение должно вступить в силу через 30 дней, и льготный проезд во Львове снова будет доступен без лимита поездок.

Льготный проезд во Львове с 1 августа может снова стать неограниченным для пенсионеров, сообщает Politeka.

Это стало возможным благодаря упорству местной жительницы Ольги Демчук, которая уже трижды обращалась в суд и каждый раз получала положительное решение.

В прошлом году городской совет ограничил количество бесплатных поездок для пенсионеров и людей с третьей группой инвалидности до 60 в месяц. Ольга Демчук оспорила это решение в суде и выиграла в первой и апелляционной инстанциях. Однако исполнительный комитет Львовского городского совета сразу же принял новое постановление, которое снова ограничивало количество поездок до 60, но добавило возможность пересадки.

В марте 2025 года начали действовать эти ограничения, но Ольга Демчук снова пошла в суд. 30 июня суд признал действия исполкома противоправными и запретил вводить ограничение количества льготных поездок для пенсионеров и инвалидов третьей группы.

Теперь это решение должно вступить в силу через 30 дней, и с 1 августа льготный проезд во Львове снова будет доступен без лимита. Ольга Демчук считает, что ограничения противоречат постановлению Кабмина и несправедливы. Она отмечает, что многие пенсионеры активно пользуются транспортом для участия в разных занятиях и мероприятиях в разных районах города, поэтому 60 поездок – это мало.

Городские чиновники пока не дали ответа о возможной апелляции на это решение суда.

К слову, в городе также ввели особый тепловой режим, предусматривающий ограничение движения транспорта. Это касается тяжеловесного транспорта в периоды, когда температура воздуха превышает отметку в 28 градусов по Цельсию.

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