Новий графік поїздів в Одесі включає додатковий рейс до Вінниці, який стане у пригоді і туристам, і тим, хто подорожує у справах, повідомляє Politeka.
Як інформує пресслужба "Укралізниці", новий графік поїздів в Одесі передбачає запуск спеціального маршруту, що їздитиме лише два дні — 4 та 6 липня.
Йдеться про № 708 та 707, який курсуватиме в обидва боки між нашим облцентром та Вінницею. Цей рейс впровадили виключно на пікові дати, коли пасажиропотік традиційно зростає.
На шляху до Вінниці передбачені зупинки на кількох станціях. № 708/707 проходитиме через Подільськ, Вапнярку та Жмеринку. Загалом маршрут дозволяє дістатися до центральної України без зайвих пересадок, що дуже зручно у період підвищеного попиту.
Пасажирський склад відправляється з нашого міста о 8:11. До кінцевої станції він прибуває о 14:15. У зворотному напрямку відправлення буде о 15:05, а прибуття на кінцеву зупинку — о 20:59.
Цікаво, що цей спеціальний рейс складається з купейних вагонів, але без спальних полиць. Місця виключно сидячі, однак є вибір між першим і другим класом. Вартість квитків відрізняється, тож кожен може підібрати варіант під свій бюджет.
Новий графік поїздів в Одесі передбачає, що на 6 липня , наприклад, квиток першого класу обійдеться у понад сімсот вісімдесят гривень, другого — у трохи менше, ніж чотириста.
Купити квитки можна у застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті або у звичних касах на вокзалах. У компанії наголошують, що в купе непарні місця розташовані біля вікна, а парні ближче до дверей.
До слова, нещодавно "Укрзалізниця" ввела в експлуатацію нові плацкартні вагони, побудовані на Крюківському вагонобудівному заводі. Чотири з них уже вийшли на рейки наприкінці червня, і загалом перевізник має отримати 66 нових одиниць.
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