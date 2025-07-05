Любители путешествовать и пользоваться железной дорогой должны знать о новом графике поездов в Одессе, так что рассказываем все детали.

Новый график поездов в Одессе включает дополнительный рейс в Винницу, который пригодится и туристам, и тем, кто путешествует по делам, сообщает Politeka.

Как сообщает прессслужба "Укрализныци", новый график поездов в Одессе предусматривает запуск специального маршрута, который будет ездить всего два дня — 4 и 6 июля.

Речь идет о № 708 и 707, который будет курсировать в обе стороны между нашим облцентром и Винницей. Этот рейс был введен исключительно на пиковые даты, когда пассажиропоток традиционно растет.

По пути в Винницу предусмотрены остановки на нескольких станциях. № 708/707 будет проходить через Подольск, Вапнярку и Жмеринку. В общем, маршрут позволяет добраться до центральной Украины без лишних пересадок, что очень удобно в период повышенного спроса.

Пассажирский состав отправляется из нашего города в 8:11. В конечную станцию ​​он прибывает в 14:15. В обратном направлении отправление будет в 15:05, а прибытие на конечную остановку – в 20:59.

Интересно, что специальный рейс состоит из купейных вагонов, но без спальных полок. Места исключительно сидячие, однако есть выбор между первым и вторым классом. Стоимость билетов отличается, так что каждый может подобрать вариант под свой бюджет.

Новый график поездов в Одессе предусматривает, что на 6 июля, например, билет первого класса обойдется более чем в семьсот восемьдесят гривен, второго — в несколько меньше, чем четыреста.

Купить билеты можно в приложении Укрзализныци, на официальном сайте или в привычных кассах на вокзалах. В компании отмечают, что в купе нечетные места расположены у окна, а парни ближе к двери.

Кстати, недавно "Укрзализныця" ввела в эксплуатацию новые плацкартные вагоны, построенные на Крюковском вагоностроительном заводе. Четыре из них уже вышли на рельсы в конце июня, и всего перевозчик должен получить 66 новых единиц.

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