Місцева влада просить мешканців поставитися з розумінням до графіка відключення світла на тиждень 7-13 липня в Харківській області.

Графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Харківській області оприлюднила Пісочинська селищна рада спільно з АТ "Харківобленерго", передає Politeka.

У понеділок, 7 липня 2025 року, у Пісочині відбудеться планове знеструмлення частини житлових будинків. Відключення триватиме з 09:00 до 17:00 і стосуватиметься споживачів за низкою адрес.

Світло буде відсутнє на таких вулицях: в-д Мирний (будинки №4, 6, 8), в-д Польовий (№5, 7, 14А), вул. Набережна (г-ж 11Д), вул. Полтавське Шосе (будинки від №55 до №141 з перервами, включно з будинками №101А, 111/2, 65А, 71 кв.1 та кв.2, 97А, 99А).

Також знеструмлення торкнеться вул. Польова (№2, 6, 8/1), вул. Технологічна (№1, 5), м-н Торгова (№3), пров. Польовий (№2Б, 10–18), туп. Польовий (№16).

У Пісочинській селищній раді зазначають, що відключення пов’язане з проведенням планових ремонтних робіт на лініях електропередач. Роботи виконуватимуться працівниками АТ "Харківобленерго" для підвищення надійності електропостачання у регіоні.

Місцева влада просить мешканців поставитися з розумінням до графіка відключення світла на тиждень 7-13 липня в Харківській області та заздалегідь підготуватися до знеструмлення — зарядити необхідні пристрої та спланувати справи з урахуванням відсутності електроенергії в зазначені години.

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