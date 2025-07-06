Місцеві мешканці мають знати про графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Миколаївській області.

Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Миколаївській області, передбачає обмеження для Южноукраїнська, повідомляє Politeka.

Місто на півдні регіону досі перебуває безгарячого водопостачання, і ця проблема затягнеться мінімум до кінця цього місяця.

Причиною затримки відновлення послуг стала гостра нестача кадрів на комунальному підприємстві, через що ремонтні роботи йдуть повільно та введений графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у миколаївській області.

Ще з 11 червня жителі Южноукраїнська зіткнулися з відсутністю можливості прийняти теплий душ в себе вдома. Причина тимчасових незручностей пов’язана з гідравлічними випробуваннями мереж.

Під час засідання виконавчого комітету начальник служби експлуатації обладнання і мереж КП ТВКГ Володимир Протас повідомив, що роботи відбуваються за планом.

Однак, трохи пізніше на офіційному сайті КП ТВКГ з’явилося повідомлення, що місцевим мешканцям у Южноукраїнську доведеться чекати аж до 31.07.2025.

Такий тривалий термін пов’язаний не лише з масштабом робіт, а й із значним кадровим дефіцитом. За словами Володимира Протаса, з семи бригад на підприємстві працюють лише десятеро працівників. Серед них є троє зварювальників, двоє різьбярів і двоє електриків.

Але інженерів, які відповідають за контрольно-вимірювальні прилади і автоматику, зовсім немає. Через це ремонтні заходи йдуть значно повільніше, ніж планувалося.

Ця ситуація ускладнює не тільки проведення гідравлічних випробувань, а й підготовку до опалювального сезону у сусідньому місті Костянтинівка. Таким чином, графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Миколаївській області ймовірно розтягнеться в часі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.