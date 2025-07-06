Обмеження руху в Києві вводять щороку у спеку для збереження доріг та безпеки всіх учасників дорожнього руху.

З 4 липня діють тимчасові обмеження руху в Києві для великовагового вантажного транспорту, повідомляє Politeka.

Причина – спекотна погода: температура повітря вдень перевищує +28°C, що створює серйозні ризики пошкодження дорожнього покриття. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Заборони будуть діяти не лише 4 липня, а й 7 та 8 липня, коли, за прогнозами синоптиків, у Києві очікується спека до +33°C. У КМДА наголошують, що заборона буде вводитись у денні години, коли температура перевищуватиме критичний рівень. Патрульна поліція контролює дотримання правил.

Водіям фур рекомендують перечекати спекотний період на спеціально відведених стоянках біля доріг або об’єктів сервісу. Такі обмеження мають на меті збереження дорожньої інфраструктури, яка у спеку стає особливо вразливою.

Крім того, у другій половині дня 4 липня та вночі 5-го можливі грози, шквали до 20 м/с і град (І рівень небезпечності, жовтий). Мешканців просять бути обережними, уникати дерев, не паркувати авто поруч із ними. У разі надзвичайних ситуацій закликають телефонувати до аварійних служб.

Обмеження руху в Києві вводять щороку у спеку для збереження доріг та безпеки всіх учасників дорожнього руху.

До слова, в області вже повідомляли про обмеження, які пов’язані з капітальним ремонтом шляхопроводу на перетині проспекту Миколи Бажана з Дніпровською набережною. Вони викликані необхідністю проведення масштабних ремонтних робіт та триватимуть орієнтовно до серпня 2026 року.

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