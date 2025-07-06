Місцеві мешканці ризикують мати проблеми із постачанням через графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Дніпропетровській області.

Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Дніпропетровській області стосується житлово-будівельних кооперативів та ОСББ, які не сплатили рахунки, повідомляє Politeka.

За інформацією комунального підприємства «Дніпроводоканал», обмеження в обласному центрі плануються, якщо заборгованість не буде погашена.

Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Дніпропетровській області включає кілька організацій, що мають значні борги. Серед них ОК «ЖБК №24 «ВОСТОК-4» за адресою проспект Олександра Поля, 135А з боргом понад 52 000 гривень.

Також до списку потрапив ЖБК №52 на проспекті Олександра Поля, 129 із заборгованістю понад 73 000, а ще ОСББ «СІЧЕСЛАВСЬКИЙ» на Січеславській Набережній, 16Б, яке не заплатило понад 33 000.

Для того, щоб уникнути припинення водопостачання, керівництву цих кооперативів і ОСББ рекомендують терміново розрахуватися з боргами або ж домовитися про реструктуризацію.

Зробити це можна, звернувшись до центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або до Центральної районної абонентної служби КП «Дніпроводоканал». Контактна інформація доступна на офіційному сайті підприємства.

Важливо зрозуміти, що графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Дніпропетровській області діятиме лише для тих, хто має проблеми зі сплатою за надані послуги.

Крім того, варто звернути увагу, що повернути водопостачання після його припинення можна буде лише після повного розрахунку боргу та сплати витрат, пов’язаних з повторним підключенням.

Це додаткові витрати, яких легко уникнути, якщо не доводити справу до крайнощів. КП «Дніпроводоканал» вкотре закликає до відповідальності та сумлінного виконання зобов’язань за договором.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.