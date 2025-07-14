Дефіцит продуктів у Одеській області особливо відчутний на тлі цих подій.

Дефіцит продуктів у Одеській області може посилитися через стрімке скорочення запасів жита, що загрожує зростанням цін на хліб до 40–50 грн за буханець, повідомляє Politeka.

У 2025–2026 роках очікується гостра нестача внутрішнього виробництва, що змусить виробників переходити на дорогу імпортну сировину.

Як розповів директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, ситуація вже зараз виглядає критичною — частину житнього борошна Україна змушена закуповувати в Польщі та країнах Балтії. Основна причина дефіциту — низька рентабельність жита. Українські аграрії віддають перевагу більш прибутковим культурам, таким як пшениця, адже врожайність у неї суттєво вища.

Свою роль у кризі відіграла і Білорусь, яка тривалий час була основним постачальником жита в Україну. Однак через політичну ситуацію та обмеження поставок, імпорт практично припинився. У результаті країна опинилася без альтернативного джерела сировини. Власного ж виробництва недостатньо навіть для базового покриття внутрішніх потреб.

За словами Рибчинського, вартість за рік зросла майже вдвічі — з 6–7 тис. грн у 2024 році до 12–14 тис. грн за тонну у травні 2025-го. Аналогічна ситуація і з житнім борошном — ціни підскочили до 18–20 тис. грн за тонну. Для хлібопекарів це означає не лише здорожчання виробництва, а й ризики повної відмови від житнього хліба як нерентабельного продукту.

Дефіцит продуктів у Одеській області особливо відчутний на тлі цих подій — регіон, як і вся країна, залежить від постачання борошна, а зростання цін у супермаркетах може стати болючим ударом по споживачах.

Втім, експерти прогнозують і позитивні зміни. Якщо ціни залишатимуться високими, культура знову стане привабливою для аграріїв. У сезоні 2026/2027 очікується розширення посівних площ, що може стабілізувати ситуацію. Проте до цього часу споживачам доведеться пристосовуватись до нових реалій.

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