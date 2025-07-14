Дефицит продуктов в Одесской области особенно ощутим на фоне этих событий.

Дефицит продуктов в Одесской области может усилиться из-за стремительного сокращения запасов ржи, что чревато ростом цен на хлеб до 40–50 грн за буханку, сообщает Politeka.

В 2025-2026 годах ожидается острая нехватка внутреннего производства, что заставит производителей переходить на дорогостоящее импортное сырье.

Как рассказал директор Союза "Муки" Украины Родион Рыбчинский, ситуация уже сейчас выглядит критической — часть ржаной муки Украина вынуждена закупать в Польше и странах Балтии. Основная причина дефицита – низкая рентабельность ржи. Украинские аграрии предпочитают более прибыльные культуры, такие как пшеница, ведь урожайность у нее существенно выше.

Свою роль в кризисе сыграла и Беларусь, долгое время являвшаяся основным поставщиком ржи в Украину. Однако из-за политической ситуации и ограничения поставок импорт практически прекратился. В результате страна оказалась без альтернативного источника сырья. Собственного производства недостаточно даже для базового покрытия внутренних потребностей.

По словам Рыбчинского, стоимость за год выросла почти вдвое - с 6-7 тыс. грн в 2024 году до 12-14 тыс. грн за тонну в мае 2025 года. Аналогичная ситуация и с ржаной мукой – цены подскочили до 18–20 тыс. грн за тонну. Для хлебопекаров это означает не только удорожание производства, но и риски полного отказа от ржаного хлеба как нерентабельного продукта.

Дефицит продуктов в Одесской области особенно ощутим на фоне этих событий — регион, как и вся страна, зависит от поставок муки, а рост цен в супермаркетах может оказаться болезненным ударом по потребителям.

Впрочем, эксперты прогнозируют и позитивные изменения. Если цены будут оставаться высокими, культура снова станет привлекательной для аграриев. В сезоне 2026/2027 ожидается расширение посевных площадей, что может стабилизировать ситуацию. Однако до этого времени потребителям придется приспосабливаться к новым реалиям.

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