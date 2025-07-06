Українців відразу в кількох регіонах чекають тимчасові незручності через введення графіка відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня.

Графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня вже оприлюднений, тож місцевим радять заздалегідь підготуватися і врахувати це під час планування побутових справ, повідомляє Politeka.

На мешканців Дніпра, а також кількох громад Вінниччини чекають тимчасові незручності. Подачу блакитного палива припинятимуть через планові роботи на мережах.

Графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня охоплює низку населених пунктів і окремих вулиць. Тимчасові незручності терпітимуть в окремих районах Обухівки, що на Дніпропетровщині, а також у Вінниці, Гнівані, Хмільнику, Козятині та Гайсині.

Ремонтні бригади працюватимуть над обслуговуванням мереж і оновленням технічних елементів системи, щоби забезпечити стабільність у холодну пору року.

У Дніпровському районі обмеження стартують 7.07. Зокрема в селі Обухівка без постачання залишаться абоненти садового товариства "Озерне" в будинках 65, 65м, 65п, 65р, 65с, 65л, 65щ, 65ф, 65т, а також 125, 119, 50 та 129. Представники «Газмереж» просять мешканців заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами.

У Вінниці 9.07 подачу блакитного палива призупинять по вулиці Михайла Шимка, 38Б. Роботи заплановані на період з 8 до 16 години. Також графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня включає адреси у Хмільницькому районі.

З 8.07 до 9.07 постачання буде зупинене у місті Хмільник на вулиці Джерельна та в селі Будків на Садовій. Незручності доведеться терпіти з восьмої ранку вівторка до п’ятої години вечора середи.

У самому обласному центрі обмеження проводитимуть поетапно. Так 7 числа без блакитного палива залишаться мешканці на Гніванському шосе, 2, 3, 4, 5, 7, 9 та 13. Наступного дня вони торкнуться Генерала Гандзюка та Героїв Нацгвардії.

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