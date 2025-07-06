Жителі нашого регіону мають бути готові до введення графіка відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Дніпропетровській області.

Графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Дніпропетровській області вже затверджено, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій філії «Газмережі», обмеження пов’язані з технічним обслуговуванням, яке охопить не лише окремі адреси, а й цілі багатоповерхівки по всьому регіону.

Графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Дніпропетровській області передбачає тимчасове припинення подачі блакитного палива у самому Дніпрі, а також у районі. Найближче перекриття заплановано вже на понеділок, 7.07.

Йдеться про село Обухівка, де без постачання залишаться мешканці садового товариства «Озерне». Блакитного палива не буде в будинках з номерами 65, 65м, 65п, 65р, 65с, 65л, 65щ, 65ф, 65т, 125, 119, 50 та 129. Місцевим жителям радять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами.

Крім того, графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Дніпропетровській області збігається з масштабним етапом технічного обслуговування внутрішніх мереж у багатоквартирних будинках.

У цьому місяці заплановано перевірити стан систем газопостачання в 268 багатоповерхівках. Під час обстежень газовики виконають повний комплекс робіт. Зокрема, перевіряють щільність систем, стан запірної арматури та герметичність трубопроводів. Якщо виявляють витік — одразу ліквідують і проводять повторну перевірку.

До речі, такі перевірки проводяться регулярно, хоча більшість мешканців дізнається про це лише після факту. Оплата за ці послуги надходить не щомісяця, а лише раз на кілька років — зазвичай після завершення обслуговування.

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